Пять техникумов и колледжей Чувашии выиграли гранты на новые мастерские

Чебоксары, , 15:55 — REGNUM Пять техникумов и колледжей Чувашии получат федеральные гранты на создание мастерских. Как сообщает Минобразования республики, гранты в форме субсидий из федерального бюджета на создание 25 мастерских получат Канашский транспортно-энергетический техникум, Межрегиональный центр компетенций — Чебоксарский электромеханический колледж, Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского, Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства, Чебоксарский экономико-технологический колледж. Сумма грантов составит 88,5 млн рублей.

Средства будут направлены на создание современных учебно-производственных лабораторий и мастерских по направлениям: искусство, дизайн и сфера услуг; строительство; информационно-коммуникационные технологии; промышленные и инженерные технологии (специализация «Автоматизация, радиотехника и электроника»); социальная сфера.

Всего на конкурс поступило 711 заявок из 78 субъектов России. По итогам конкурса определены 160 грантов на общую сумму около 3 млрд рублей.

Конкурсный отбор проходил в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы РФ «Развитие образования».