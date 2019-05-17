«Композиты России» создают производство тканей для армирования спецтехники

Москва, , 15:50 — REGNUM Специалисты МИЦ «Композиты России» работают над созданием высокотехнологичного производства, которое позволит выпускать конструкционные ткани и сетки для армирования элементов спецтехники. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба центра.

Конструкционные ткани будут использоваться в качестве армирующего материала при производстве корпусов, панелей, теплоизоляционных прокладок, экранов, тормозных колодок, дисков сцепления, корд для покрышек и других элементов конструкций спецтехники (коммунальной, сельскохозяйственной, дорожной и другой).

Директор МИЦ «Композиты России» Владимир Нелюб сообщил, что отличительной особенностью такой техники является её высокая стоимость. Поэтому снижение затрат при её изготовлении за счёт применения более дешевого сырья и материалов с сохранением прочностных свойств и характеристик будет экономически целесообразным.

В настоящее время выполнены научно-исследовательские работ по оптимизации существующих и наработке новых технологий, как в области производства волокон, так и в области их дальнейшего использования для создания стекло-, базальтоволокнистых и базальтокомпозиционных материалов и изделий. Производство разместится в Москве.

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