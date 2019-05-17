СМИ: Двуликий Янус казанского строительства

Казань, , 15:48 — REGNUM Казанский строительный комплекс — безусловно, самый влиятельный и колоритный в России. Выходцам из Татарстана удалось захватить все ключевые посты в безбрежном московском строительстве, но не оскудела земля казанская: на смену уехавшим героям встают новые творцы.

Одним из них является Азат Нигматзянов, первый зампред исполкома Казани, формально второй человек в столице республики. На него возложена высокая ответственность — решить проблему обманутых дольщиков. Это вопросы достройки, сдачи домов, где-то и выплаты компенсаций, решение многочисленных попутно возникающих проблем.

Вот только к этому ангелу на белом коне у самих дольщиков возникает всё больше вопросов.

Казанский застройщик с лаконичным названием «ФОН» рухнул в августе 2017 года после 22 лет успешной работы. «Убил» его банк «Открытие» за невыплату долгов. Следом за «ФОНом» последовал его владелец — Анатолий Ливада обанкротил себя в июне 2018 года и теперь свободен, как ветер. В отличие от его клиентов, которые и составляют основную массу обманутых дольщиков Казани.

Но далеко не все дома строил сам «ФОН», многие объекты он отдавал на субподряд. Скажем, жилые комплексы «Царицынский бугор», «Ноксинский спуск» и «Три богатыря» возводило АО «Казаньцентрстрой», создателем, директором и генеральным директором которого до прихода во власть был… Азат Нигматзянов. Логично предположить, что и потом у него оставался контроль над предприятием. Глагол употреблен в прошедшем времени, потому что «Казаньцентрстрой» предусмотрительно обанкротился следом за «ФОНом», и предъявлять претензии стало некому. Господин Нигматзянов же формально ни при чем, он, наоборот, помогает дольщикам.

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Компании ООО «Татглавинвест» и ООО «СМУ № 12» (о нем ниже) объединяет общий директор — Миндубаев Ришат Минневалиевич. Учредителем 100% доли в ООО «Татглавинвест» является тот же Миндубаев Р.М., а 100% ООО «СМУ № 12» владеет Петрова Алла Михайловна. Такая же ситуация, когда Миндубаев Р.М. был директором, а Петрова А.М. — учредителем, существовала и в дочерней организации ОАО «Казаньцентрстрой» — ООО «СМУ № 2», где ОАО «Казаньцентрстрой» было учредителем с долей 99%, а Нигматзянов А.Р. — с долей 1%, которую 22.04.2011 передал… Петровой А.М. Та же картина с ООО «ИК «Ансат», ООО «СМУ № 3», ООО «СМУ № 5» и другими, где ОАО «Казанцентрстрой» было учредителем с долей 99%, а остальное контролировала Петрова. По факту Миндубаев являлся подчиненным Нигматзянова — директором дочерней организации, а Петрова работала в подчинении Нигматзянова в ОАО «Казаньцентрстрой» начальником планово-экономического отдела и являлась членом Совета директоров.

Разобравшись с особенностями татарстанского оформления собственности, вернемся к дольщикам. Установлено, что ряд объектов «ФОНа» строился без разрешения, которое должен подписывать как раз Нигматзянов, бывший предприниматель, а ныне кипучий чиновник. Как казанские власти ухитрились не увидеть незаконного строительства — непонятно. Они вообще город объезжают или только в кабинетах конвертами шуршат? Неужели экс-коллеги чиновника по «Казаньцентрстрою» не шепнули ему за чашкой чая, что деньги клиентов застройщик принимал по предварительным договорам купли-продажи, что является прямым нарушением закона (можно только по договорам долевого участия)? Строительный мир Казани тесен, так что не надо иллюзий, что это можно было упустить.

И, видимо, именно из-за своей осведомленности Нигматзянов и назначен ответственным за решение вопросов: сам намутил — сам разруливай. Делает он это эффектно: сам ездит по объектам, грозно требует ускорить темпы достройки домов, разносит новых подрядчиков (ГК «Строй» и ООО «Ак таш»), охотно разговаривает с людьми… Служебное рвение или совесть проснулась? Впрочем, оба варианта неплохи — главное, чтобы люди получили жилье.

А что деньги обанкротившихся компаний? Их не нашли. Скажем, объект «Три богатыря» перед банкротством «ФОН» и «Казаньцентрстрой» продали застройщику «Конкорд Билд», после чего неустановленные граждане, похоже, поделили эти деньги и разбежались. Так еще пираты делали после «дела», схема отработана.

Telegram-каналы утверждают, что тут якобы не обошлось без помощи Азата Робертовича — он профи, битый лис, 36 лет в строительстве, он на пять лет старше бога татарского стройкомплекса Марата Хуснуллина и прекрасно знает все входы и выходы в этом бизнесе. Когда МУП «Дирекция муниципальных жилищных программ» постановило построить жилой дом на Ютазинской улице, победителем конкурса ожидаемо стало ООО «Татглавинвест», которое злые языки считают собственностью Нигматзянова. Эта же компания достраивала жилой комплекс с интересным названием «МЧС» как раз за «ФОНом».

Еще один подрядчик, которого связывают с Нигматзяновым (поистине Татарстан — республика конспирологов, но если есть дым, где-то рядом наверняка огонь), — это СМУ-12, получившее в аренду участок на Привожской улице для строительства четырех домов, причем два из них будут сданы с ощутимым опозданием. То, что второй человек Казани неровно дышит к СМИ-12, очевидно хотя бы по машиноместам — их всего по 23 на каждый 58-квартирный дом, тогда как от других застройщиков он требует 1,15 машиноместа на квартиру. Грустно там получилось и с отдельной стоянкой для инвалидов — если проехать по указывающей на нее стрелке, окажешься между развалин старых бараков.

А дольщикам Нигматзянов помогает, безусловно. Поддерживает словом и делом. Золотой человек!

Источник: Infox.ru