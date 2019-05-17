Рубль остается под давлением

Москва, , 15:45 — REGNUM Примечательно, что на прошлой торговой сессии валютная пара доллар/рубль так и не обновила локальный минимум на отметке 64,33, которая является уровне смены тенденции. Таким образом, краткосрочно валютная пара по-прежнему остается в бычьем тренде с целью роста к 64,75, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Бизнес Инсайдер» Анар Исмаилов.

«Торговая война продолжает обрастать новыми подробностями. Сегодня китайская сторона заявила, что не понимает замысла приезда американской стороны в Китай для проведения консультаций. Также были сделаны заявления о том, что США в одностороннем порядке непрестанно усиливают торговые разногласия, что приводит к тому, что консультации терпят серьезную неудачу», — отметил эксперт.

Ситуация усиливает напряженность на мировых финансовых рынках. При этом нефть продолжает поддерживать рубль, ростом, на фоне возможных перебоев в поставках, грозящих к рынку в случае возникновения конфликта на Ближнем Востоке. Однако инвесторы игнорируют этот факт.

«В целом ситуация для рубля не изменилась. Глобальные риски сохраняются. С июня 2019 года ожидается начало ослабления рубля», — считает Исмаилов.

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