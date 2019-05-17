Екатеринбург, , 16:23 — REGNUM В Свердловской области почти на 10% подорожала аренда однокомнатных квартир. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании «Авито Недвижимость».

Указано, что в I квартале 2019 года средняя цена аренды «однушки» достигла на Среднем Урале 11 тысяч 270 рублей. Это далеко не так дорого, как ещё в шести субъектах России (включая Краснодарский край, Крым и лидера — Московскую область). Но по динамике роста цен (+ 9,8% по сравнению с I кварталом 2018 года) регион обогнали только Ленинградская (+ 15,8%) и Кемеровская области (+ 12,6%).

В среднем же жители России платят за аренду таких квартир 15 тысяч 840 рублей, что на 4% больше, чем в прошлом году. Спрос на квартиры же вырос на 3%, а предложение — на 8%. В основном люди берут именно однокомнатные квартиры для аренды — это 61,8% всего спроса. 31% — это спрос на двухкомнатные квартиры, 6,7% — на трёхкомнатные, 0,5% — на квартиры с четырьмя и более комнатами.

Напомним, 13 февраля эксперты сайта «Мир квартир» составили рейтинг городов России с наиболее выгодными условиями для сдачи комнат. Лидером стал Ульяновск, ни один же из свердловских городов не вошёл в верхушку рейтинга.

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