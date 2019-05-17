Надёжно, быстро и удобно: об электронных трудовых книжках

Москва, , 15:35 — REGNUM Оцифровка Пенсионным фондом РФ трудовых книжек — это ни что иное, как наступление технического прогресса. Сейчас уже все системы стараются переводить в такую форму и есть в этом свои плюсы, это надёжно, быстро и удобно, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

Причем, по его мнению, это очень удобно как для чиновников, так и для граждан РФ, главное чтобы все работодатели делали своевременные записи в определенные электронные реестры.

«При этом гражданам хочется посоветовать пока не отказываться от бумажных трудовых книжек. и дублировать туда все записи как по месту и стажу работы, так и различные благодарности и поощрения. Для окончательного закрепления такой формы книжек ПФР понадобится не мало времени, поэтому стоит иметь запасной вариант», — полагает эксперт.

Электронная трудовая книжка даёт дополнительный контроль, за соблюдением трудового законодательства со стороны государства и работодателей, чтобы исключить в большей степени возможность использования липовых трудовых книжек и фиктивных записей о месте и стаже работы.

«Это во многом может обезопасить работодателя от некомпетентных сотрудников. Ещё одним плюсом является тот факт, что при смене работы появится возможность предоставлять трудовую книжку сразу и не придётся ждать, когда ее вернёт предыдущий работодатель. Вывод: оцифровка трудовых книжек — это безусловный шаг вперёд», — высказал свою точку зрения Лисицын.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что Пенсионный фонд РФ оцифровал все трудовые книжки граждан страны.

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