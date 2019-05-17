Росстат изучит международный опыт в сфере IT

Москва, , 15:34 — REGNUM Федеральная служба государственной статистики РФ собирается изучить международный опыт использования больших данных. Об этом 17 мая со ссылкой на слова главы Росстата Павла Малкова сообщает пресс-служба ведомства.

Вопросы сферы IT обсуждались Росстатом совместно со Статистическим управлением Республики Сербия в Белграде.

Малков сообщил, что между российской и сербской стороной был подписан меморандум о взаимопонимании между ведомствами двух стран.

«Мы совместно определили ряд направлений для дальнейшего сотрудничества, в том числе по развитию информационных и коммуникационных технологий, особенно технологий больших данных, а также по развитию методологии по важнейшим направлениям статистики в целом», — заявил он.

Читайте также: Росстат рассказал о подготовке к всероссийской переписи населения

Читайте также: Росстат рассматривает новые источники для получения статистических данных