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Росстат изучит международный опыт в сфере IT

Экономика

И использования больших данных

Москва, 17 мая 2019, 15:34 — REGNUM  Федеральная служба государственной статистики РФ собирается изучить международный опыт использования больших данных. Об этом 17 мая со ссылкой на слова главы Росстата Павла Малкова сообщает пресс-служба ведомства.

Вопросы сферы IT обсуждались Росстатом совместно со Статистическим управлением Республики Сербия в Белграде.

Малков сообщил, что между российской и сербской стороной был подписан меморандум о взаимопонимании между ведомствами двух стран.

«Мы совместно определили ряд направлений для дальнейшего сотрудничества, в том числе по развитию информационных и коммуникационных технологий, особенно технологий больших данных, а также по развитию методологии по важнейшим направлениям статистики в целом», — заявил он.

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