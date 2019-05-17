Уралкалий получит $45 млн на поставку удобрений в Замбию

Москва, , 15:27 — REGNUM Росэксимбанк добавил своё подтверждение по двум аккредитивам, выпущенным Африканским экспортно-импортным банком в пользу дочерней компании «Уралкалия» для поставки удобрений в Замбию. Сумма сделки составляет $45 млн (2,9 млрд рублей), сообщает 17 мая пресс-служба Российского экспортного центра.

Подтверждения аккредитивам даны 26 апреля. Срок действия каждого составит до 240 дней с даты открытия.

«Это первые сделки в рамках нашего сотрудничества, мы рассчитываем, что оно будет в дальнейшем успешно развиваться. Африканский континент является перспективным для поставки широкой номенклатуры российской продукции, в том числе, высокотехнологичной», — прокомментировал сделку и.о. председателя правления АО «Росэксимбанк» Роман Смагин.

Российский экспортно-импортный банк (Росэксимбанк) создан в 1994 году для реализации государственной политики стимулирования и поддержки несырьевого экспорта. Входит в группу «Российский экспортный центр».