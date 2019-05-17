Калужский губернатор: Бизнес нуждается в том, чтобы ему показали дорогу

Калуга, , 15:19 — REGNUM Более 3700 новых предпринимателей планируется в ближайшее время привлечь в деловую среду в Калужской области. Об этом шёл разговор губернатора области Анатолия Артамонова с представителями бизнес-сообщества на встрече 17 мая в калужской торгово-промышленной палате, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению губернатора, важным направлением сообщества калужского бизнеса должно также стать ориентирование на наиболее актуальные и перспективные сферы деятельности:

«Сегодня бизнес в большей степени нуждается в том, чтобы ему показали дорогу», — подчеркнул глава региона.

Артамонов акцентировал внимание собравшихся на необходимости популяризации индивидуальной деятельности в среде учащихся и студентов, в особенности получения ими сведений об основах и культуре ведения собственного дела.

Участники встречи также говорили о том, что в отношения между бизнесом и властью должны выстраиваться на основе партнёрства и быть максимально прозрачными. Одновременно необходимо стремиться к созданию более комфортных условий работы предпринимателям.

Напомним, в Калужской области активно реализуют проект по популяризации предпринимательства в рамках одноимённого федерального проекта, входящего в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В числе проводимых мероприятий — обучение основам бизнеса и финансовой грамотности, содействие участию бизнеса в выставках-ярмарках, поддержка молодежного предпринимательства и обеспечение открытого диалога с представителями государственных структур.