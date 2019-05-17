Таджикистан наращивает добычу угля

Душанбе, , 15:15 — REGNUM За январь-апрель 2019 года в Таджикистане произвели 450 тыс. тонн угля. Это превышает показатель за аналогичный период 2018 года на 135 тыс. тонн. Такие данные приводит министерство промышленности и новых технологий Таджикистана.

В Таджикистане каменного угля производится больше, чем бурого. Объем добычи каменного за первые четыре месяца 2019 года составил более 366,4 тыс. тонн.

Сообщается, что добычей и производством угля в Таджикистане занимается 12 компаний, как зарубежных, так и местных.

Запасы угля, хранящиеся на складах предприятий (учитывая запасы 2018 года), составляют 400 тыс. тонн.

По данным министерства, в качестве топлива используют уголь более 200 таджикистанских предприятий.

Отметим, что в настоящее время в Таджикистане добывается 5−6,5 тыс. тонн угля в сутки.

По информации таможенной службы Таджикистана, за первый квартал 2019 года экспорт угля за рубеж составил 3 тыс. 550 тонн. Большая часть экспортируемого угля отправилась в Пакистан — 3 тыс. 527 тонн.

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Напомним, что в 2018 году объем производства угла составил более 1,9 млн тонн. И этот объем повышается с каждым годом. Например, за 2014 год было добыто более 870 тыс. тонн угля, за 2015 год — более 1 млн тонн, за 2016 год — 1,4 млн тонн, за 2017 год объем добываемого угля увеличился до 1,7 млн тонн.