Многопрофильную больницу в Нижневартовске достроят за 7,2 млрд рублей

Нижневартовск, Югра, , 15:08 — REGNUM На достройку многопрофильной больницы в Нижневартовске (Югра) из средств программы «Сотрудничество» выделено 7,2 млрд рублей. Управление госзакупок Тюменской области объявило аукцион на поиск подрядчика для выполнения строительства первой очереди, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Ростендера.

Заявки на конкурс от потенциальных подрядчиков принимаются до 3 июня 2019. Торги назначены на 10 июня. Победителю предстоит завершить строительство объекта в течение двух лет с даты подписания контракта.

Напомним, многопрофильная больница в Нижневартовске строится девятый год. Срок сдачи объекта переносился неоднократно с 2015 года.

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