Кабардино-Балкарии дадут 142 млн рублей на театр и больницу

Нальчик, , 14:50 — REGNUM В федеральном центре решен вопрос о предоставлении Кабардино-Балкарии субсидий на завершение реконструкции ряда социальных объектов. Сумма, которую выделят региону, составит около 142 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 17 мая в пресс-службе главы региона.

С обращением к правительству РФ о выделении дополнительных средств обратился в правительство РФ врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Его просьба была рассмотрена и одобрена на совещании под председательством вице-премьера России Виталия Мутко.

Дополнительные финансы будут распределены на завершение в 2019 году реконструкции здания Балкарского государственного драматического театра имени Кайсына Кулиева и хирургического корпуса на 180 коек центральной районной больницы в городе Прохладный.

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Как сообщало ИА REGNUM, в бюджете Кабардино-Балкарии на 2019 год предусмотрен профицит в размере 33,4 млн рублей. Общая сумма доходов запланирована в сумме 34,207 млрд рублей. Расходы в бюджете составили 34,174 млрд рублей.