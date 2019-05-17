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Товары с AliExpress можно будет получить в «Пятёрочке» и «Перекрёстке»

Экономика

Компания заключила соглашение с Х5 Retail Group

Москва, 17 мая 2019, 14:49 — REGNUM  Известная торговая площадка AliExpress заключила соглашение с компанией Х5 Retail Group, согласно которому она будет доставлять товары в её магазины. Об этом 17 мая сообщил «Интерфакс».

В магазинах сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» будут установлены постаматы. Ожидается, что забрать из них первые заказы клиенты AliExpress смогут в июне 2019 года.

Отмечается, что формально контракт был подписан между компанией Cainiao, материнской организацией для которой является Alibaba Group, и фирмой «X5 Омни», принадлежащей Х5 Retail Group.

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Напомним, в апреле 2019 года стало известно, что российские продавцы вскоре смогут продавать свои товары на платформе AliExpress. Сейчас система находится в процессе тестирования.

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Цифровая экономика и электронная коммерция
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