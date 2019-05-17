Электронная трудовая книжка – разумно: особенно при потере бумажной

Москва, , 14:46 — REGNUM Идея перевести трудовые книжки граждан России в цифровую форму вполне разумна. Дело в том, что сейчас, когда единственным документом, по которому можно определить фактический трудовой стаж человека, является «бумажная» трудовая книжка, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

«В случае её утери многим приходится тратить значительное количество времени и сил на восстановление всех необходимых данных. Что бывает непросто, особенно, если человек работа в компании, которая давно перестала существовать и данные на которую в Росреестре по тем или иным причинам отсутствуют», — считает эксперт.

Основной задачей Пенсионного фонда РФ тут является создание абсолютно полноценной базы работодателей за все прошлые периоды, корректное отображение в ней данных по трудящимся и адаптация базы к задачам её мобильного использования отделениями фонда и МФЦ на всей территории страны.

«Что касается рисков того, что не все граждане готовы переходить на полностью электронный формат, то они невелики и не слишком обоснованы. Для желающих иметь при себе еще и «бумажную» форму трудовой книжки такая возможность предоставляется», — отметил Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что Пенсионный фонд РФ оцифровал все трудовые книжки граждан страны.

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