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В Гатчине создан центр специализации для ремонта деталей авиадвигателей

Экономика

В Объединенной двигателестроительной корпорации расширяют номенклатуру ремонтируемых деталей и узлов в рамках гособоронзаказа

Гатчина, Ленинградская область, 17 мая 2019, 14:46 — REGNUM  Центр технологических компетенций (ЦТК) по апробации перспективных технологий ремонта деталей и узлов авиадвигателей создан базе АО «218 авиационный ремонтный завод» в Гатчине, сообщает 17 мая пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации.

Отмечается, что специалисты завода уже освоили 58 новых технологических процессов ремонта деталей и сборочных единиц (ДСЕ) самолётных и вертолётных двигателей. Как пояснил управляющий директор АО «218 АРЗ» Дмитрий Виноградов, создание центра и оснащение его необходимым оборудованием позволит значительно расширить номенклатуру ремонтируемых деталей и узлов.

«Это значительно снизит себестоимость ремонта на предприятиях холдинга, а также решит проблему дефицита ДСЕ, выпуск которых заводами-изготовителями не обеспечивает текущие потребности», — сказал представитель предприятия.

Он добавил, что работа выполняется в целях выполнения гособоронзаказа в части поддержания лётной годности парка двигателей и обеспечения целевой себестоимости ремонта.

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