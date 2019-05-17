Избирательная тактика «не навреди»: ответные санкции России

Москва, , 14:34 — REGNUM Санкционное давление на Россию со стороны стран Запада и, в первую очередь, США не прекращается и, видимо, в обозримом будущем не прекратится. При этом зачастую ограничительные меры, предлагаемые конгрессменами, сенаторами или профильными комитетами Палаты представителей, зачастую носят откровенно лоббистский характер, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

«Как например, было недавно, когда одной из мер в предложенном пятью конгрессменами законопроекте по санкциям был запрет на участие в российских проектах по экспорту сжиженного природного газа. Ни для кого не секрет, что США стремятся добиться доминирования в экспорте энергоресурсов, в том числе и путем навязывания своего СПГ торговым партнерам в Европе», — пояснил эксперт.

Принимая во внимание подобные факты вряд ли стоит надеяться, что в дальнейшем Америка откажется от планов создания неравных условий конкуренции и всевозможных преференций для своих копаний в том числе и за счет введения ограничительных мер в отношении нашей страны.

«Что касается ответных санкций со стороны России, то последнее время руководство страны ведет достаточно гибкую политику в определении перечня и глубины ответных мер с тем, чтобы последние не могли наносить вред самой России», — отметил Коренев.

Практика «зеркальных» ответов, которая применялась на начальных этапах «санкционной войны» в 2014—2015-м года показала, что зачастую при таком подходе наносился заметный вред интересам экономики и населения самой России. При том, что ожидаемое воздействие на оппонентов бывало крайне незначительным.

«Нынешний подход предполагает избирательную тактику, которая, во-первых, не оставляет у Запада иллюзий, что их санкционные меры останутся без ответа, а во-вторых, нацелена на минимизацию возможного ущерба интересам России», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в посольстве РФ в США заявили, что Россия не оставит без ответа новые санкции США. Подобные шаги со стороны Вашингтона являются «неконструктивным решением».

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