Врио главы Оренбуржья: «На запрос села есть ответ — нацпроекты»

Оренбург, , 14:18 — REGNUM В Оренбурге прошёл областной форум «Диалог с властью: «Село — душа Оренбургского края», где обсуждались перспективы развития сельских территорий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Врио губернатора Денис Паслер подчеркнул, что Оренбургская область всегда была преимущественно аграрным регионом.

«Село — это 40% населения Оренбургской области, миллионы гектаров земли, тысячи километров дорог. Мы не сможем жить, если не будем поддерживать и развивать село. Сегодня у оренбургского села много проблем. Ко мне обращаются уже не сотни, а тысячи сельских жителей. Говорят о доступности медицинской помощи и школьном образовании. О разрушенных дорогах, по которым перестали ездить автобусы из райцентра. О том, что молодёжи негде работать, а если кто и работает, то за копейки. Об огромных мусорных свалках, которые растут, в том числе, за счёт городских туристов, и многом-многом другом. Но люди не говорят о том, что хотят уехать. Потому что они хотят жить в родных местах, жить хорошо — в чистоте и комфорте, растить детей, работать, получать достойную зарплату. Так было и 40, и 50 лет назад. Ничего в плане социального запроса сельчан не изменилось и сегодня. Но сейчас мы имеем на этот запрос комплексный, продуманный и финансово обеспеченный ответ — национальные проекты», — сказал Денис Паслер.

На круглых столах участники форума обсуждали с руководителями региональных министерств вопросы развития агропромышленного комплекса, состояние социальной сферы села, меры государственной поддержки и экологические проблемы. Результаты обсуждения модераторы круглых столов представили на пленарном заседании форума.

Глава региона отметил, что проблемы, о которых говорили модераторы круглых столов, очевидны и областная власть уже принимает действенные меры для их решения.

«Впереди у нас очень много работы. 52 региональных проекта будет реализовано до 2024 года. Многое планируется сделать и в разрезе сельских территорий. Помимо национальных проектов, продолжится реализация крупнейших федеральных целевых программ. Поддержим сельхозтоваропроизводителей, фермеров, семейные фермы, откроем новые возможности для сбыта продукции», — сказал врио главы региона.

Он также сообщил о возобновлении бюджетной поддержки производителям молока и новых областных субсидиях на удобрения. Денис Паслер сделал акцент на том, что аграриям надо думать о повышении эффективности земледелия, сохранении и увеличении поголовья скота и социальной ответственности, которая начинается с достойной зарплаты для работников хозяйств.

В 2019 году в сельских территориях появится 14 новых детсадов и одна школа, будет построено девять фельдшерско-акушерских пунктов, отремонтированы десятки километров сельских дорог. Врио губернатора отметил, что постоянно увеличиваются объемы государственной поддержки, направленной на решение жилищных проблем молодых семей и многодетных семей. Решаются кадровые вопросы в сельском здравоохранении и образовании.

«В национальных и региональных проектах, федеральных программах, в нашей ежедневной работе — множество направлений. Главная цель — улучшение качества жизни людей независимо от того, где они живут — в городе или в селе. Верю, что всё у нас получится. Оренбургское село в результате этой масштабной работы получит новые стимулы для возрождения и развития. И, конечно, останется сердцем Оренбургского края», — сказал Денис Паслер.