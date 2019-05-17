Врио главы Оренбуржья потребовал ответственного отношения к бюджету

Оренбург, , 14:15 — REGNUM По инициативе Дениса Паслера финансирование ключевых направлений развития Оренбургской области увеличится на 4,8 млрд рублей. Врио губернатора на заседании областного правительства предложил принять изменения в бюджет, чтобы 30 мая Заксобрание уже их утвердило, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Оренбуржья.

«Главам территорий необходимо учесть эти изменения в работе, потому что распределение по муниципалитетам имеется, вопросы с министерствами отработаны и понимание, что и где делать есть. Не надо задерживать процесс, запускайте и организовывайте работу», — призвал Денис Паслер чиновников.

Он призвал глав муниципалитетов ответственно относиться к работе с бюджетными средствами:

«После посещений территорий и многочисленных обращений жителей мы проработали изменения в бюджет. В среду встречались с главами 15 западных территорий — а там в работе сейчас всего 19% от объема запланированных средств. Это недопустимо! Прошу подготовить справку по всей области. Обращаюсь к главам: вам дополнительно выделят деньги, прошу процесс не затягивать — нам нужны сдвиги».

Выделяемые средства предназначены на развитие ЖКХ, образования, культуры, здравоохранения, сельского хозяйства, меры социальной поддержки.

Как отметили в минфине области, предложенные региональным правительством изменения в бюджет помогут муниципальным образованиям в решении вопросов местного значения. 1,55 млрд рублей будет направлено на ремонт муниципальных дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»; 400 млн рублей — на приобретение коммунальной техники и 141,6 млн рублей — на модернизацию и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Кроме того, по нацпроекту «Экология» 150 млн рублей пойдет на обустройство в муниципалитетах площадок для вывоза мусора.