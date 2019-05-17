Оренбуржье разработает новую инвестиционную стратегию

Оренбург, , 14:10 — REGNUM Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер поручил аппарату правительства готовить информацию по социально-экономическому развитию области ежеквартально, а не раз в год как это было ранее. Положение в регионе члены правительства будут обсуждать на заседаниях. Кроме того, в III квартале 2019 года начнется разработка новой инвестиционной стратегии региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

На заседании правительства региона одним из главных вопросов стали итоги социально-экономического развития Оренбургской области в первом квартале 2019 года.И. о. министра экономического развития, промышленной политики и торговли Наталья Безбородова в своем докладе отметила, что индекс промышленного производства превысил среднероссийский уровень и составил 102,4% (по РФ — 102,1%). По данному показателю наш регион занял 44-ю позицию по России и седьмую — по ПФО.

Безбородова сообщила, что высокие темпы были достигнуты, в основном, за счет прироста добычи полезных ископаемых на 6,9%. По «обрабатывающим производствам» индекс снизился на 2%, что обусловлено связанным с модернизацией сокращением металлургического производства на комбинате «Уральская Сталь». Ремонт доменных печей, реконструкция и горячие испытания гибкой модульной печи привели к сокращению производства чугуна и выплавки стали.

В качестве показательных примеров устойчивой работы предприятий министр привела ПАО «Орскнефтеоргсинтез», где начинается строительство комплекса замедленного коксования. Планируемый объем инвестиций в проект — 35 млрд рублей. ООО «Медногорский медно-серный комбинат» готовится к строительству второй очереди кислородной станции. ООО «Оренбургский пропант» строит на территории существующего Новотроицкого цементного завода цех грануляции, цех обжига и рассева пропантов, склад готовой продукции и лабораторию. Объем капиталовложений превышает 980 млн рублей.

В качестве перспективных направлений и.о. главы минэкономразвития региона назвала поиск новых инвесторов, решение вопросов занятости работников, поиска рынков сбыта продукции, расширение внутриобластных кооперационных связей, работу в территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и развитие малого и среднего предпринимательства.

«Среднемесячная заработная плата 1 работника за январь — февраль составила 29 855 рублей, или 105,2% к соответствующему периоду прошлого года. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, составила 100,3%. Сохраняется достаточно высокой дифференциация среднемесячной заработной платы в различных секторах экономики области», — доложила Наталья Безбородова.

«Какой процент предприятий области выплачивает работникам зарплату ниже минимального размера? Возьмите эти данные в налоговой службе. Средняя заработная плата, минимальная заработная плата — это ключевые вещи, характеризующие благосостояние людей. Мы должны следить за этим и работать с бизнесом, чтобы люди получали достойную, белую зарплату», — подчеркнул врио губернатора.

Денис Паслер поручил проанализировать, какие предприятия и в каких муниципалитетах не дотягивают до минимального уровня заработной платы, составившего в первом квартале 2019 года 11,2 тыс. рублей, а также состояние и тенденции в отраслях промышленности.

Также глава региона поручил до конца третьего квартала представить стратегию экономического развития области. «Мы должны четко понимать, что и где происходит в экономике, где у нас падение и какие меры необходимы. Тем более понимать, какие задачи мы ставим себе», — подчеркнул Денис Паслер.