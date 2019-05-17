Авиакомпания Jeju Air запустит новый рейс из Муана в Фукуоку

Муан, Южная Корея, , 14:13 — REGNUM Южнокорейская авиакомпания Jeju Air запустит новый рейс в Японию. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, перелеты из Муана в Фукуоку начнутся с 1 июля и будут совершаться четыре раза в неделю (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям).

Известно, что это второй рейс, осуществляемый из Международного аэропорта Муан в Японию. Первый маршрут Муан — Осака был запущен 30 апреля 2018 года.

После запуска нового маршрута, количество регулярных международных рейсов с вылетом из аэропорта Муан увеличиться до 10.

Авиабилеты поступят в продажу с 1 июля по 26 октября, а его стоимость (включая таксы и сборы) составит 52 400 вон (~$43,85).

Фукуока — столица одноименной префектуры на севере японского острова Кюсю, которая славится своими древними храмами, пляжами и современными торговыми центрами.