Делягин призвал не надеяться на рост зарплат в частном секторе РФ

Москва, , 14:07 — REGNUM Нет никаких оснований надеяться на то, что с 2020 года благосостояние граждан РФ начнёт расти из-за увеличения заработных плат в частном секторе, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 17 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующий прогноз Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН.

«Я с огромным уважением отношусь к Институту народнохозяйственного прогнозирования, из которого вышло очень много выдающихся специалистов, но данный прогноз производит совершенно загадочное впечатление, потому что с какого перепугу частный сектор будет вдруг увеличивать заработные платы? — сказал Делягин. — Я полностью согласен с тем, что государственный сектор зарплаты увеличивать не будет, и это понятно, и это является результатом всей государственной политики. Но с какой стати заработные платы будут расти в частном секторе, который находится между молотом и наковальней?

С одной стороны, частный сектор, по словам Делягина, стал жертвой чрезмерно жёсткой финансовой политики государства, которое организует искусственный денежный голод в стране, «когда денег нет и держаться не за что».

«А с другой стороны, частный сектор находится под жесточайшим фискальным прессингом, — уточнил экономист. — В этой ситуации как может улучшиться финансовое положение частного сектора? А если оно и улучшится, то почему частный сектор вслед за этим не увеличит вывоз денег из страны, как это происходит сейчас, а направит на рост заработных плат? Решительно непонятно. Мне очень хочется, чтобы этот прогноз соответствовал действительности, но признаков того, что он может сбыться, нет».

Напомним, как сообщалось ранее, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН составил прогноз, согласно которому с 2020 года благосостояние жителей РФ начнёт расти ускоренными темпами и реальные располагаемые доходы населения увеличатся на 2,9%. Как сообщают «Известия», способствовать этому будет частный сектор, где ожидается увеличение зарплат.