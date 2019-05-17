Тарифы США на авто могут стоить экономике Германии $6 млрд в год — СМИ

Берлин, , 14:02 — REGNUM По оценке Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK), тарифы Соединённых Штатов на импортируемые автомобили и автозапчасти могут стоить немецкой экономике $ 6,71 млрд в год. Об этом, как передает Reuters, заявил глава DIHK Мартин Ванслебен.

«Но в конечном итоге это повлияет не только на немецких производителей, но и на потребителей в США», — сказал он.

По информации агентства, президент США Дональд Трамп может отложить решение о введении тарифов на импортируемые автомобили и запчасти на срок до шести месяцев, поскольку опасается открытия еще одного фронта в своих глобальных торговых битвах.

Напомним, с 10 мая 2019 года по указанию Трампа его администрация подняла с 10% до 25% тарифы на импортируемые товары из Китая.

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