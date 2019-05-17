В Казахстане планируют развивать венчурное финансирование

Нур-Султан, , 13:56 — REGNUM В Казахстане на площадке Astana Hub и международного финансового центра «Астана» планируют развивать венчурное финансирование. Об этом заявил председатель правления национального управляющего холдинга «Байтерек» Айдар Арифханов, сообщает 17 мая агентство «Казинформ».

Развитие венчурного финансирования в Казахстане обсудили на полях пленарной сессии «Роль государства в создании современной экосистемы доступного жилья» в рамках XII астанинского экономического форума.

Арифханов добавил, что для развития венчурного финансирования в Казахстане национальное агентство по технологическому развитию переформатировано в QazTech Ventures. Кроме того, в этих целях приглашаются специалисты из Сингапура, Таиланда и Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, 16−17 мая в Нур-Султане проходит XII астанинский экономический форум. В рамках мероприятия подписаны соглашения по 45 проектам на общую сумму $8,9 млрд.