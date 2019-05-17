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Санкции «стали инструментом» внешней политики США

Экономика

Но эпоха торговых войн может вызвать глобальный кризис

Москва, 17 мая 2019, 13:46 — REGNUM  Президент США отменяет льготный режим торговли с Турцией, говорится в уведомлении Дональда Трампа, направленном в конгресс. Решение о лишении Турции преференций в торговле может оказать негативное влияние на экспорт турецких товаров в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

«Последнее время Турция проводит абсолютно суверенную внешнюю политику. Некоторые даже шутят, что Эрдоган хочет восстановить Османскую Империю, однако в каждой шутке есть только доля шутки», — отметил эксперт.

Особое недовольство США вызывает покупка вооружений у России и независимая позиция по Сирии. Не стоит также забывать, что Турция решила отказаться от доллара во внешней торговле.

«Трамп давно сделал санкционное давление инструментом своей внешней политики. Вверг глобальную экономику в эпоху торговых войн. Все это может вызвать глобальный кризис и обвал фондовых рынков, мировую рецессию. Вопрос, делает он это сознательно или нет, остается открытым», — задаётся вопросом Разуваев.

Как сообщало ИА REGNUM, США с 17 мая 2019 года отменили договор с Турцией о льготных условиях торговли между странами, однако снизили вдвое пошлины на импорт турецкой стали.

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Торговые войны США
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