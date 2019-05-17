Гройсман хочет пересмотреть условия зоны свободной торговли с ЕС

Киев, , 13:45 — REGNUM Правительство Украины постоянно ведет переговоры с Европейским Союзом о пересмотре соглашения о зоне свободной торговли, чтобы увеличить квоты для беспошлинного ввоза украинской продукции. Об этом 17 мая заявил в парламенте премьер-министр Владимир Гройсман во время «Часа вопросов правительству».

«Сегодня 43% украинской продукции присутствует на рынках ЕС. Мы постоянно боремся за пересмотр беспошлинного ввоза и увеличение квотирования. В понедельник я буду встречаться с еврокомиссаром и буду об этом говорить. Мы постоянно за это боремся. Пересмотр имеет две стороны… Учитывая, что это один из самых крупных наших торговых партнеров, нужно быть очень осторожными», — рассказал Гройсман.

Он сообщил, что Украина переориентируется с постсоветских на европейские и другие рынки сбыта.

«Что касается пересмотра условий. Соглашение имеет две стороны: сторону Украины и ЕС. Сегодня наш экспорт переориентируется с постсоветских рынков на европейские и мировые рынки. Для этого мы внедряем механизмы свободной торговли со странами: Израиль, Канада, сейчас работаем с Турцией», — сказал Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая премьер Гройсман заявил, что закрытие российского рынка вынудило украинских товаропроизводителей переориентироваться на новые рынки сбыта.

«Мы переориентируем нашу экономику на цивилизованные рынки, на которых есть правила, на которых есть закон. Сегодня 43% нашего экспорта идет в страны Европейского Союза. Мы открываем новые рынки разных стран мира. Я глубоко убежден, что таких стран будет все больше и больше», — сказал Гройсман.

Напомним, по данным государственной фискальной службы Украины в первом квартале 2019 года Польша стала крупнейшим импортером украинских товаров, обойдя Российскую Федерацию. Так, за три месяца 2019 года Украина экспортировала в Польшу товаров на 818 млн долларов, в РФ — на 759 млн долларов. По данным Нацбанка Украины, в первом квартале 2018 года, по сравнению с первым кварталом 2017 года, экспорт товаров из Украины в Россию сократился на 11,5%, до 709 млн долларов, а импорт из России вырос на 28,4%, до 1,9 млрд долларов.