Oriental Brewery поможет фермерам Южной Кореи сократить ущерб от засухи

Ичхон, Южная Корея, , 13:51 — REGNUM Южнокорейский пивоваренный завод Oriental Brewery поставит сотни тонн воды, используемой для производства пива, фермерам, «пострадавшим» от засухи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По словам мэра города Ичхон, 17 мая представители Oriental Brewery совместно с представителями Ingredion Korea предоставили 20 тонн воды фермерам, чьи поля находятся в районе Теволь-мён города Ичхон.

Известно, что представители Oriental Brewery планируют поддерживать водоснабжение, необходимое для ведения сельского хозяйства на фермах, расположенных в районах Теволь-мён и Пубаль-ып.

«Имея производственные мощности в городе мы можем помочь соседям-фермерам сократить ущерб от засухи. Надеемся, что в будущем мы сможем оказать фермерам дополнительную поддержку», — сообщили представители компании.