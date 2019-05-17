В Севмаше обсудили применение цифровых технологий при строительстве АПЛ

Северодвинск, Архангельская область, , 13:40 — REGNUM Применение цифровых технологий при строительстве атомных подводных лодок обсудили участники Пятой отраслевой научно-технической конференции «Цифровые технологии проектирования и производства в судостроении», которая прошла в Северодвинске накануне. Об этом сообщила пресс-служба «Севмаша».

Мероприятие организовали специалисты «Севмаша» по инициативе Объединённой судостроительной корпорации при поддержке Союза машиностроителей России. С докладами на нём выступили представители конструкторских бюро, университетов, предприятий судостроения Северодвинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Зеленодольска, Севастополя, Архангельска, Екатеринбурга, Калининграда.

«Специалисты Севмаша делятся опытом, касающимся технологий, которые уже применяются у нас на предприятии», — сообщил один из организаторов конференции начальник отдела проектно-конструкторского бюро «Севмаша» Александр Спиридонов.

По его словам, главной целью развития отрасли на современном этапе является технологический прорыв. Специалисты «Севмаша» стремятся ускорить процесс строительства кораблей, уменьшить их стоимость, повысить конкурентоспособность предприятия. Среди первых результатов — усовершенствование взаимодействия с конструкторскими бюро, оптимизация производства.

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