Займется ли МВФ «спасением» Белоруссии?

Минск, , 00:54 — REGNUM Официальный Минск продолжает изыскивать возможности для получения кредитов МВФ. Почему вопрос денег для Белоруссии встал, как говорится, ребром, рассказывает автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

Министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой рассказал, что программа кредитов МВФ в ходе апрельского визита белорусской делегации в Вашингтон не обсуждалась, речь идет пока что о «сближении позиций», после которого можно будет говорить о чем-то большем. Во всяком случае, «негативный опыт МВФ на Украине» Крутой обещал не повторять и не доводить дело до кризиса неплатежей.

Денежная нехватка подступает к Белоруссии всё острее, расходы республики продолжают превышать доходы, и, по оценкам того же МВФ, в 1018 году внешний долг Белоруссии уже превысил половину ВВП. Только за первый квартал 2019 года белорусская торговля «принесла» стране минус $1,5 млрд, заявления же, из которых можно сделать вывод о внутреннем росте потребления, скорее всего, основываются на банальных приписках. Но МВФ, как водится, требует за свои услуги таких мер в экономике «спасаемой» страны, которые по прошествии небольшого времени становятся лекарством хуже самой болезни. Но даже до такой договоренности, судя по словам Крутого, Белоруссии еще далеко, а экономика продолжает ехать вниз.

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