В Казахстане прокомментировали ситуацию с «загрязнением» нефти

Нур-Султан, , 13:34 — REGNUM Министерство энергетики Казахстана прокомментировало компенсацию возможного ущерба из-за «загрязнения» нефти в трубопроводе «Дружба», сообщили в пресс-службе министерства республики.

Казахстан поставляет нефть по системе магистральных нефтепроводов «Транснефть» через морские порты Усть-Луга в Новороссийске. Казахстанская нефть не поставляется по трубопроводу «Дружба» с 2013 года.

Отмечается, что некачественная нефть попала в ответвление трубопровода «Дружба» в направлении порта Усть-Луга. С 15 апреля по 6 мая 2019 года через порт отгружено 598,9 тыс. тонн некачественной казахстанской нефти. При этом компания «КазТрансОйл» не планирует ограничивать поставки нефти в систему нефтепроводов «Транснефть».

В министерстве добавили, что экспортеры Казахстана могут получить компенсацию за недополученную выручку при реализации некондиционной нефти в соответствии с условиями договора с «Транснефть» путем обращения в «КазТрансОйл».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая депутаты казахстанской партии «Ак жол» («Светлый путь») обратились в министерство энергетики Казахстана с просьбой оценить ущерб производителей Казахстана в результате «загрязнения» нефти в трубопроводе «Дружба».

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