На Ямале за 15 месяцев выявлено 7,5 тыс. нарушений в сфере оплаты труда

Салехард, , 13:32 — REGNUM В Ямало-Ненецком округе ситуация с невыплатами зарплат находится под контролем правительства и надзорных органов. Об этом доложили заместителю генерального прокурора РФ Юрию Гулягину, работавшему 16 мая 2019 года в Салехарде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Юрий Гулягин провёл межведомственное совещание по вопросам состояния законности в сфере оплаты труда на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

На сегодня наибольшая суммарная задолженность по зарплате в округе имеется в организациях, расположенных в крупных городах, — Новом Уренгое, Ноябрьске, Надыме.

Основными причинами долгов являются экономические трудности и финансовая несостоятельность юридических лиц.

Среди проблем по возвращению долгов по зарплате назывался вопрос об ответственности арбитражных управляющих.

За 2018 год и истекший период 2019 года по итогам надзорных мероприятий на Ямале выявлено свыше 7,5 тыс. нарушений закона в сфере оплаты труда, внесено 399 представлений, предъявлено 3,4 тыс. исков, предостережено 102 руководителя хозяйствующих субъектов, привлечено к дисциплинарной и административной ответственности 790 должностных и юридических лиц, возбуждено 15 уголовных дел. В результате более 900 млн рублей возвращено работникам предприятий всех форм собственности.