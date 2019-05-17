В КемГУ представили стратегию «Чистый уголь – зелёный Кузбасс»

Кемерово, , 13:06 — REGNUM Стратегию улучшения экологической ситуации в регионе «Чистый уголь — зелёный Кузбасс» представила заведующая кафедрой региональной и отраслевой экономики Кемеровского госуниверситета Галина Мекуш на совещании в рамках съезда руководителей угольных компаний России. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что перед угольными предприятиями региона стоит задача наращивания темпов в рекультивации нарушенных земель с соблюдением требований рационального использования земельных ресурсов.

«Согласно приведённым данным, 56 процентов населения Кузбасса проживает в городах с высоким уровнем загрязнения воздуха», — говорится в сообщении пресс-службы университета.

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Улучшения ситуации, по мнению Мекуш, можно достичь в результате социального партнёрства между угольщиками, органами власти и общественностью. В числе озвученных предложений для угольщиков — рекультивация нарушенных земель под ключ. В частности, стратегией предусмотрена кассетная технология выращивания саженцев. Она позволит создать в регионе новые рабочие места и оптимизирует процесс рекультивации.

В совещании приняли участие представители федеральных и региональных органов государственной власти, руководители и экологи угольных предприятий России, главы муниципальных образований Кемеровской области, специалисты профильных ведомств и учебных заведений. В качестве модератора выступил заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.