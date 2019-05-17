Рубль «могут уронить»

Москва, , 13:06 — REGNUM Если нефть будет дешеветь, то рубль упадет относительно евро на 60 копеек к уровню 72,50, а по отношению к доллару США на 40 копеек к уровню 64,80. Причиной такой динамики будет фиксация прибыли на дорогой нефти и укреплению рубля после майских праздников заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс» Мария Сальникова.

«Высокий спрос на ОФЗ, который был отмечен 15 мая будет сдерживать большее падение рубля. Так как уже 22 мая, более вероятно, Минфину снова удастся разместить все предложения, а значит, рубль снова получит поддержку в глазах спекулянтов», — полагает эксперт.

Угрозы мировой рецессии, и замедления темпов роста экономики России пока не являются поводом для распродаж национальной валюты, хотя, в СМИ активно накаляют информационное поле, чтобы создавать видимость опасности. В такие моменты нужно наоборот фиксировать настрой по продаже рубля. Более вероятно, что если нефть удержится вблизи $73 за баррель Brent, то рубль продолжит дорожать.

«На мировой арене доллар США торгуется вблизи максимума за последние два месяца и сохраняется потенциал дальнейшего роста. Поддержку американской валюте оказали данные по рынку недвижимости и еженедельный отчет по заявкам на получение пособий по безработице, который указал, что рынок труда в США по-прежнему находится в очень хорошей форме.

Доходность десятилетних облигаций Казначейства США 16 мая опускалась до двухмесячного минимума на уровне 2,354%, однако после данных отскочила до 2,387%, что поддержало американскую валюту. Это как раз и станет причиной для снижения цен на рынке энергоресурсов, а значит — спровоцирует продажи по рублю», — считает Сальникова.

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