Советник премьера Пакистана: валютные резервы — менее $10 млрд

Исламабад, , 14:30 — REGNUM 16 мая советник премьер-министра Пакистана по финансовым вопросам Абдул Хафиз Шейх заявил, что правительству пришлось принять непростые решения, чтобы спасти экономику страны.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, выступая на пресс-конференции в Карачи (провинция Синд) Абдул Хафиз Шейх заявил, что «экономика находится в тяжелом положении». Он также сообщил журналистам, что валютные резервы Пакистана не превышают 10 миллиардов долларов. Этой суммы с трудом хватает для обслуживания внешнего долга страны.

По словам советника премьер-министра, когда нынешнее правительство партии «Движение за справедливость» пришло к власти, экономика уже находилась в непростом положении. Кредитная программа МВФ (Международный валютный фонд), соглашение о которой было достигнуто несколько дней назад, откроет Пакистану возможность получить новые кредиты на сумму 2−3 миллиарда долларов от Всемирного Банка и Азиатского Банка Развития