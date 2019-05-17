Эксперт: МВФ задушит экономический рост Пакистана

Исламабад, , 12:55 — REGNUM Член Экономического консультативного совета Пакистана и декан Школы Социальных и гуманитарных наук Национального университета науки и технологии доктор Ашфак Хасан Хан дал интервью представителям пакистанских СМИ, в котором раскритиковал кредитную программу МВФ (Международный валютный фонд).

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Ашфак Хасан Хан заявил, что кредитная программа МВФ со временем «задушит» экономический рост в Пакистане. Авторитетный экономист считает, что именно это является главной целью международного кредитора. По мнению Хана, прирост ВВП страны сократится до 2−2,5%, а весь процесс принятия мер, необходимых для получения кредита в размере 6 миллиардов долларов, «станет тяжелым испытанием для Пакистана».

Как отметил экономист, государству едва ли удастся достичь своих целей по собираемости налогов. Экономические изменения не только могут сильно ударить по национальной промышленности, но и, возможно, вынудит правительство сократить строительный и военный бюджеты, к чему оно совершенно не готово. Ашфак Хасан Хан заявил, что во время обсуждения кредитной программы МВФ в Экономическом консультативном совете Пакистана он был единственным, кто выступил против.