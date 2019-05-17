Частный капитал «бежит» из РФ, так как «не верит» в её стабильность

Москва, , 12:58 — REGNUM В РФ следует запустить долгосрочные программы с гарантиями для частного капитала и создать эффективные механизмы контроля за его выводом из страны, считает экономист Александр Бузгалин. Об этом он заявил 17 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что за первые четыре месяца 2019 года в 1,9 раза по сравнению с 2018 годом вырос чистый вывоз из РФ капитала частным сектором.

«Прежде всего, причина в общей экономической ситуации в России, — сказал Бузгалин. — Ответ столь же абстрактный, сколь и правильный. Частный капитал не уверен в стабильности системы — системы институтов, экономических отношений. Режим общей жизнедеятельности частного капитала в России такой, что наибольшие прибыли получаются от вложений в финансовые спекуляции и другие операции за рубежом. В ряде случаев этот же капитал используется для будущих вложений в Россию (но с сохранением возможности в любой момент использовать его и за границей) путём превращения в фиктивные иностранные фирмы, которые затем вкладывают деньги в РФ, но не подпадают под контроль российской системы».

Играет свою роль, по словам Бузгалина, и отсутствие контроля за выводом капитала, который присутствует во многих странах.

«Даже там, где формально движение капитала абсолютно свободно, — уточнил Бузгалин. — Стране нужны серьёзные долгосрочные программы с гарантиями для частного капитала и с выгодой для общества. Для этого нужно стратегическое планирование и целостная программа жизнедеятельности экономики хотя бы на пять лет. Поскольку такого целостного документа нет, система работает таким образом, каким работает».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Банка России, в РФ за первые 4 месяца 2019 года в 1,9 раза по сравнению с 2018 годом вырос чистый вывоз капитала.

Как уточняет регулятор, с января по апрель включительно показатель достиг 34,7 млрд долларов, тогда как год назад он составлял 18,5 млрд долларов.

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