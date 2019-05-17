Турция намерена довести экспорт цемента до 1,3 млрд долларов

Анкара, , 15:09 — REGNUM Цементная промышленность Турции, лидирующая в Европе по показателю производства, в 2019 году планирует экспортировать продукцию на 1,3 млрд долларов. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, один из руководителей турецкой Ассоциации производителей цемента (TÇMB) Исмаил Булут заявил, что турецкие производители цемента экспортируют свою продукцию почти в 100 стран, в том числе США, Германию, Испанию, Бразилию, Францию, Южную Корею, Канаду, Израиль, Гану, Мавританию, Кот-д'Ивуар и Колумбию. По его словам, по показателю производства цементная промышленность Турции занимает первое место в Европе и пятое в мире. Исмаил Булут сообщил, что продажи цемента в Турции в 2018 году сократились на 11%.Он, в частности, сообщил: «С начала года в экспорте цемента наблюдается положительная динамика. Турецкий экспорт цемента в 2018 году составил 614 млн долларов. В 2019 году мы планируем довести этот показатель до 1,3 млрд долларов. Положительная динамика, зафиксированная в первом квартале 2019 года, окажет позитивное влияние и на экспорт строительных материалов. Турецкий экспорт строительных материалов составил 21,5 млрд долларов, а импорт — 8 млрд долларов». Он также добавил: «Экспортные рынки варьируются в зависимости от баланса спроса и предложения. Цементная промышленность Турции завоевала доверие благодаря высокому качеству продукции и соблюдению сроков поставок».