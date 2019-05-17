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В Нур-Султане планируют построить Всемирный торговый центр

Экономика

Целью строительства Всемирного торгового центра является создание новых возможностей для торговли

Нур-Султан, 17 мая 2019, 12:38 — REGNUM  На базе международного финансового центра «Астана» (МФЦА) состоялась церемония закладки капсулы Всемирного торгового центра, сообщает 17 мая издание «Елорда Инфо».

В церемонии приняли участие директор по корпоративным инвестициям компании Nest Investments HOLDINGS Мехран Эфтехар и аким (мэр) Нур-Султана Бахыт Султанов.

Эфтехар отметил, что целью строительства Всемирного торгового центра является создание новых возможностей для торговли и привлечения инвестиций и технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, 16−17 мая в Нур-Султане проходит XII астанинский экономический форум. В рамках форума состоялся круглый стол по привлечению глобальных инвестиций, по результатам которого были подписаны соглашения на общую сумму $8,9 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: На инвестиционном форуме в Казахстане подписали соглашения на $9 млрд

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Экономика Казахстана
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