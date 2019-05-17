Samsung Electronics вошла в тройку мировых производителей полупроводников

Сеул, , 12:24 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung Electronics вошла в тройку крупных мировых производителей полупроводников. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей аналитической компании IC Insights.

Согласно опубликованным данным, мировые продажи полупроводников в первом квартале года составили $73,54 млрд, что на 16% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что первое место по объему продаж полупроводников занимает американская компания Intel с показателем в $15,79 млрд.

В этом году южнокорейская компания Samsung Electronics опустилась на второе место с показателем в $12,86 млрд, что на 34% меньше, чем годом ранее. Среди 15 крупнейших компаний производящих полупроводники, южнокорейская компания зафиксировала самый большой спад продаж.

Объем продаж тайваньской компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) сократился на 16%, до $7,09 млрд, южнокорейской компании SK Hynix — на 26%, до $6,02 млрд, американской корпорации Micron Technology — на 27%, до $5,47 млрд.

Полупроводники — материалы, по удельной проводимости занимающие промежуточное место между проводниками и диэлектриками, и отличающиеся от проводников сильной зависимостью удельной проводимости от концентрации примесей, температуры и воздействия различных видов излучения.