На инвестиционном форуме в Казахстане подписали соглашения на $9 млрд

Нур-Султан, , 12:13 — REGNUM В рамках инвестиционного круглого стола Kazakhstan Global Investment Roundtable подписаны соглашения по 45 проектам на общую сумму $8,9 млрд, сообщает 17 мая агентство «Казинформ».

Мероприятие состоялось в рамках XII астанинского экономического форума. Круглый стол собрал 1100 руководителей крупнейших международных и казахстанских компаний.

В рамках круглого стола акимат (администрация) Джамбульской области Казахстана и турецкая компания Yildirim Holding подписали соглашения по строительству в регионе завода по производству кальцинированной соли.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая российская компания «АПХ Эко-культура» подписала меморандум с «Казахинвест» о реализации крупного сельскохозяйственного проекта стоимостью $1 млрд.

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