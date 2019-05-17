В Южной Корее снижается стоимость лука и чеснока

Сеул, , 12:04 — REGNUM В Южной Корее резко упала стоимость лука и чеснока, что вызывает беспокойства у фермеров. Представители министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны планируют принять комплекс мер по стабилизации спроса и предложения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Согласно опубликованным данным, оптовая стоимость лука (20 кг) по состоянию на 16 мая сократилась на 33,3% — с 18 152 вон (~$15,19) в апреле до 12 100 вон (~$10,13).

По сравнению с 2018 годом средняя стоимость лука сократилась на 28,3% — с 16 880 вон (~$14,13) до 15 150 вон (~$12,68).

Согласно результатам исследования, проведенного специалистами из Института экономики сельского хозяйства, производство лука и чеснока, возможно, значительно увеличится в 2019 г. По предварительным данным, урожай лука увеличится на 13%, до 1,28 млн тонн, а чеснока — на 20%, до 370 тонн.

Известно, что министерство постарается сократить увеличение поставок сельскохозяйственной продукции за счет закупки, экспорта и приостановления поставок.

«Мы будем тесно сотрудничать с фермерами, примем комплекс мер, чтобы стабилизировать цены перед сбором нового урожая. Мы продолжим наблюдать за ситуацией, связанной со спросом и предложением», — сообщили представители министерства.