Воронежский застройщик судится с Министерством обороны РФ

Воронеж, , 11:54 — REGNUM Воронежский предприниматель Антон Евсеев направил в Воронежский арбитражный суд иск к Министерству обороны РФ с требованием признать отсутствующим право на 5 тыс. 574 метра железнодорожных путей. В настоящее время суд приступил к рассмотрению иска, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на документы, опубликованные в картотеке арбитражных дел.

В качестве третьего лица по делу, по ходатайству представителя ответчика, привлечено ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны РФ. Очередное заседание суда состоится 21 мая.

Предметом иска стала недействующая железнодорожная ветка, которая ведет к военному аэродрому «Балтимор». Как уточняет «Коммерсантъ-Черноземье», часть ветки пересекает участок на ул. 121-й Стрелковой Дивизии в Ленинском районе Воронежа — в 2017 году истец вместе с партнером выкупили этот участок, ранее являвшийся частью территории бывшего комбината железобетонных изделий (162-й КЖИ), под комплексную жилищную застройку. Данный участок, согласно Генплану Воронежа, располагается в зоне трансформации, что предполагает вынос промышленных предприятий и строительство жилых и коммерческих зданий, заявил изданию партнер Евсеева Илья Анохин. Он также утверждает, что часть рельсов демонтирована, на протяжении ветки зарезервированы участки под детский сад, возводятся жилые дома для УФСИН и для Минобороны. Проект по строительству жилья, уверен девелопер, удастся реализовать и в том случае, если в переносе путей будет отказано, но при этом будет сокращена до 50 м охранная зона. Между тем юристы не слишком высоко оценивают шансы девелопера выиграть суд у Минобороны, так как для отчуждения имущества у собственника должны быть веские основания.