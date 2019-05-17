Путин: Во многом с Мордовии можно брать пример

Краснодар, , 11:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе Медиафорума независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость» в Сочи отметил Мордовию в качестве региона, где успешно реализуются программы импортозамещения.

Журналист ГТРК Мордовия Юлия Литвинова задала президенту вопрос о реконструированном в рамках программы импортозамещения заводе «Биохимик» в Саранске, где открыто первое в России производство отечественных антибиотиков. Она поблагодарила главу государства за поддержку импортозамещения в стране, благодаря которому завод обрел новую жизнь. Литвинова попросила оказывать помощь такого рода проектам, а также пригласила Путина в Мордовию, отметив, что президент посещал республику неоднократно, в том числе в 2012 году в рамках празднования Тысячелетия единения мордовского народа с народами Российского государства.

«У вас очень хорошая республика, красивая очень, — ответил глава государства. — Такие традиции хорошие, обряды замечательные. Я просто получил удовольствие, когда был в прошлый раз, реальное удовольствие получил. Во многом можно брать пример с Мордовии. Что касается импортозамещения, то это одна из ключевых наших задач. Это не значит, что мы всё должны производить у себя, но те продукты, о которых вы говорите, конечно, нужно стремиться производить у себя в наибольшем количестве. Но не только для себя. Меня очень радует, что занимаются экспортом, такие производства, безусловно, будем поддерживать. Мы только в промышленности в прошлом году 620 млрд вложили в импортозамещение. В значительной степени это пошло в оборонку, но и этот вид производства мы поддерживали и обязательно поддерживать будем, в этом нет никаких сомнений. Для этого принимаются соответствующие правила внутри страны по использованию тех или иных препаратов. Создаются определенные льготы и преференции».

Президент заверил, что этим направлением правительство будет заниматься и в дальнейшем, при этом основополагающим фактором должно оставаться качество.

«А вот качество можно обеспечить, если вы будете выходить на рынки третьих стран. Тогда это будет не какой-то «квасной», чисто российский продукт, а именно международного уровня. Вот к этому мы будем стремиться. Со своей стороны, будем помогать вам выходить и осваивать эти рынки. У нас целая программа существует поддержки такого высокотехнологичного экспорта, экспорта с хорошей добавочной стоимостью», — добавил Путин.

Глава Мордовии Владимир Волков поблагодарил президента за высокую оценку республики, всего того, что сделано жителями региона, в том числе успехов, которые достигнуты в импортозамещении, в частности, в обеспечении лекарственной безопасности страны.

«Биохимик» — это старейшее предприятие Мордовии, которое благодаря инициированной президентом России программе импортозамещения действительно обрело новую жизнь, новое дыхание. Теперь это современнейший завод, на котором открыто первое в России производство новейших антибиотиков — от штамма-продуцента до готовых лекарственных препаратов», — подчеркнул Волков.

«От всего народа Мордовии приглашаю президента к нам в гости!», — заключил руководитель республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до конца 2019 года завод планирует зарегистрировать 17 новых антибиотиков различных групп, в 2018—2019 годы им уже были зарегистрированы десять новых лекарственных препаратов. Предприятие является первым в России, получившим регистрационное удостоверение на производство дженерика Дорипенема. На XI Ежегодном Всероссийском Конгрессе в апреле 2019 года инициативы «Биохимика» по импортозамещению были оценены как уникальные и соответствующие всем новым стандартам мировой фармацевтики.

Читайте также: В 2019 году завод в Мордовии намерен зарегистрировать 17 новых антибиотиков