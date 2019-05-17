Врио губернатора Забайкалья: «Мусора в Чите много и убирается он плохо»

Чита, , 11:27 — REGNUM Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов признаёт существование так называемой «мусорной проблемы» в Чите, упомянутой забайкальским журналистом в ходе медиа-форума ОНФ «Правда и справедливость», состоявшегося в Сочи. Как следует из официального сообщения пресс-службы губернатора, глава Забайкалья рад решению со стороны государства о создании института региональных операторах в стране.

«Решение правильное и долгожданное. Наведение и поддержание чистоты — это системная работа, которая сказывается на качестве жизни людей. Возможно, «мусорная столица» звучит слишком громко, но какой смысл сравнивать Читу с другими населенными пунктами и доказывать, что где-то еще грязнее. Мусора в Чите много и убирается он плохо — это факт», — сказал руководитель региона.

По мнению Александра Осипова, для того чтобы решить проблемы с мусором, нужно не только обеспечить регулярный и системный вывоз отходов в городе, но и установить в шаговой доступности контейнерные площадки.

«Правительством Забайкальского края для сбора и утилизации отходов в региональный бюджет уже заложен больший объём средств. Также решается вопрос с благоустройством города. В этом вопросе мы взаимодействуем с волонтерами. Хочу отметить, что у нас есть мощная инициатива снизу — люди сами берутся за наведение чистоты и озеленение общественных территорий», — подчеркнул Александр Осипов.

Напомним, с 1 января 2019 года переход на новую схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами состоялся во многих регионах России, но только не в Забайкальском крае. В ответ на просьбу забайкальского журналиста помочь в избавлении Читы от статуса мусорной столицы России, Владимир Путин ответил, что не нужно боятся передавать региональным операторам утилизацию мусора.

На фоне критики за неубранный мусор в Чите на днях сменился руководитель администрации городского округа Олег Кузнецов. На его место назначен ветеран боевых действий — первый заместитель руководителя администрации Александр Сапожников.

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