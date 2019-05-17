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Законопроект о порядке наказания иностранных юрлиц за коррупцию внесен в ГД

Экономика

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Москва, 17 мая 2019, 11:15 — REGNUM  Законопроект, направленный на совершенствование механизма привлечения иностранных юрлиц, работающих в России, за коррупцию, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

Предлагается поменять порядок и механизм привлечения иностранных юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, к административной ответственности за нарушение требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции независимо от места совершения коррупционного правонарушения.

Поправками в КоАП вводится возможность на основании решения руководителя вышестоящего органа прокуратуры продлевать срок проведения административного расследования по делам о незаконном вознаграждении от имени юридического лица до двенадцати месяцев в случаях, связанных с исполнением запроса о правовой помощи.

«Принятие законопроекта позволит увеличить срок, необходимый для проведения полного, всестороннего и объективного административного расследования в целях выявления всех обстоятельств соответствующих административных правонарушений, их фиксирования, юридической квалификации и процессуального оформления», — отмечают авторы.

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Коррупция и борьба с ней
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