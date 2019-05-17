МВФ оценил шансы США на победу в торговой войне с Китаем

Нур-Султан, , 11:07 — REGNUM Любая торговая война негативно влияет не только на стороны конфликта, но и на те страны, которые имеют к этому опосредованное отношение. Об этом сегодня, 16 мая, на Астанинском экономическом форуме заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

«Никто не выигрывает в торговой войне, по нашему мнению, все мы от этого теряем», — сказала глава МВФ, выразив надежду на скорое урегулирование торговых споров между США и Китаем.

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«Торговая война»: Китай и США могут возобновить переговоры

«Торговая война подрывает доверие между странами и может привести к тому, что экономические субъекты, в том числе в частном секторе, изменят организацию своего бизнеса, цепочки поставок», — считает Кристин Лагард.

Как сообщало ИА REGNUM, торговая война между США и Китаем разгорелась почти год назад. «Конфликт» начался с введения пошлин на импорт китайских товаров со стороны Вашингтона. Пекин незамедлительно ответил симметричным вводом пошлин на товары из США.

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Последние торговые консультации Китая и США были сорваны американской стороной, после чего президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил о повышении таможенных тарифов на импорт китайской продукцию. Так, с 10 мая в США вступило в силу повышение — с 10% до 25% — ввозных пошлин на ряд товаров, произведённых в Китае, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд. Это произошло после того, как Китай дал понять, что не намерен уступать США и соглашаться на все условия Вашингтона.

На действия США Пекин ответил рядом симметричных мер. В 1 июня Китай введёт пошлины в отношении более 5 тыс. товаров из США на общую сумму $60 млрд.