Россия обсуждает с Туркменией новый контракт на поставку газа

Москва, , 10:59 — REGNUM Россия обсуждает с Туркменией возможность заключения нового пятилетнего контракта на поставку туркменского газа, заявил заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский.

«Сейчас завершаются переговоры по заключению среднесрочного контракта на срок до пяти лет», — заявил Яновский.

По его словам, поставки газа по новому договору могут начаться со второго полугодия 2019 года. Сейчас стороны обсуждают объемы поставок, которые будут зависеть от цены на голубое топливо.

Как сообщало ИА REGNUM, январе 2016 года «Газпром» досрочно разорвал контракт на поставки природного газа госконцерном «Туркменгаз». Российская сторона обвинила власти Туркмении в нарушении договоренностей и неправомерном увеличении расценок на голубое топливо. В начале апреля 2019 года Туркмения возобновила поставки газа в РФ.

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