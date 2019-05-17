Аэропорт столицы Северной Осетии станет круглосуточным

Владикавказ, , 10:53 — REGNUM Аэропорт города Владикавказа вновь будет работать в круглосуточном режиме. Планируется открытие ночных рейсов в Москву. Кроме того, вновь открываются международные направления. Об этом сообщили ИА REGNUM 17 мая в пресс-службе министерства промышленности и транспорта Северной Осетии.

Так, со 2 мая открылся международный рейс «Владикавказ-Анталия». Решается вопрос об открытии международного авиасообщения по маршрутам «Владикавказ-Ереван» и «Владикавказ-Тбилиси». По словам министра промышленности и транспорта Хайдарбека Бутова, при том, что в настоящее время существует только автомобильное сообщение со странами Закавказья, эти направления будут востребованы пассажирами. Новые маршруты заинтересовали и соседние субъекты Северо-Кавказского региона.

Напомним, необходимость расширения региональной сети воздушных пассажирских перевозок обозначил в своем послании органам власти региона в марте 2019 года глава РСО-Алании Вячеслав Битаров. Данное поручение исполнено: 1 мая открыт авиарейс «Владикавказ-Ростов-на-Дону», 1 июня стартует рейс «Владикавказ-Сочи». Открытие данных направлений стало возможным благодаря предусмотренной в республиканском бюджете субсидии.

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