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Газпром в I квартале снизил экспорт газа в Западную Европу на 10%

Экономика

Российская корпорация с января по март поставила в Западную Европу 39,79 млрд кубометров газа

Газпром в I квартале снизил экспорт газа в Западную Европу на 10%
Иллюстрация: Gazprom.ru
Трубы

Москва, 17 мая 2019, 10:47 — REGNUM  Российская государственная корпорация «Газпром» поставила с января по март 2019 года в Западную Европу 39,79 млрд кубометров газа, сообщается в отчете компании по итогам первого квартала текущего года.

Так, экспорт газа в Германию составил 15,2 млрд кубометров, в Италию — 4,9, Турцию — 4,5, Австрию — 4,1, Великобританию — 3,3 млрд кубометров. Всего в Западную Европу было поставлено 39,79 млрд кубометров газа, что на 10,2% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правление Газпрома выпустило рекомендацию совету директоров о выплате дивидендов за 2018 год в размере 16,61 рубля на одну акцию — почти в 1,6 раза больше рекомендованного ранее рекордного уровня.

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Газодобыча и транспортировка газа
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