За срыв госконтрактов три компании в Ингушетии вернут 320 млн рублей

Магас, , 10:33 — REGNUM Три компании наказаны судом в Ингушетии за ненадлежащее исполнение госконтрактов. Арбитражный суд постановил взыскать с компании «Гарант-Строй», «Сармат» и «Темп» в общей сложности 320 млн рублей. Об этом ИА Ре сообщили 17 мая в пресс-службе министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Ингушетии.

Таким образом, суд взыскал неустойку в пользу регионального бюджета с подрядчиков «за несвоевременное и ненадлежащее исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам».

Так, 280 млн рублей должна вернуть республике компания «Гарант-Строй», возводившая многоквартирные дома в городе Малгобеке. С компании «Сармат» взыскано более 38 млн рублей за некачественные работы при строительстве многоквартирных домов по программе переселения из аварийного жилья. За школу в Магасе вернет 4 млн рублей компания «Темп».

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года в министерстве имущественных и земельных отношений, министерстве строительства и в управлении федерального казначейства прошли обыски. Оперативники искали нарушения при исполнении госконтрактов при строительстве инфраструктуры кластера по добыче стекольного сырья для производства стекольной тары.