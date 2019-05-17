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Москва до конца года выставит на аукцион 80 земельных участков

Экономика

Их общая площадь 58 гектаров

Москва до конца года выставит на аукцион 80 земельных участков
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Политика

Москва, 17 мая 2019, 10:27 — REGNUM  В Москве до конца 2019 года планируется выставить на аукцион 80 земельных участков, заявил журналистам руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

По его словам, участки преимущественно расположены в Восточном, Южном, Юго-Западном, Западном, Троицком административных округах, а также в Зеленограде. Их общая площадь составит 58 гектаров.

По данным пресс-службы Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, с начала 2019 года в столице предоставлено в аренду 24 земельных участка площадью 6,3 гектара.

Как сообщало ИА REGNUM, в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) Москвы каждый месяц вводится в эксплуатацию около 20 тысяч квадратных метров индивидуального жилья.

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