Москва до конца года выставит на аукцион 80 земельных участков

Москва, , 10:27 — REGNUM В Москве до конца 2019 года планируется выставить на аукцион 80 земельных участков, заявил журналистам руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

По его словам, участки преимущественно расположены в Восточном, Южном, Юго-Западном, Западном, Троицком административных округах, а также в Зеленограде. Их общая площадь составит 58 гектаров.

По данным пресс-службы Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, с начала 2019 года в столице предоставлено в аренду 24 земельных участка площадью 6,3 гектара.

Как сообщало ИА REGNUM, в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) Москвы каждый месяц вводится в эксплуатацию около 20 тысяч квадратных метров индивидуального жилья.

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